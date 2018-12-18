Premier Lig'e son 28 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United'da 2.5 yıllık Jose Mourinho dönemi bugün itibariyla resmen sona erdi.

55 yaşındaki menajerle yollarını ayıran ve sezon sonuna kadar Michael Carrick'le yola devam etme kararı alan United, Mourinho'nun görevine son vermesi sebebiyle Portekizli'ye yüklü bir tazminat ödeyecek.

Ocak ayında Mourinho ile 2020 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Manchester United, hocasına tazminat olarak 24 milyon Pound (162 milyon TL) ödeyecek.