İşte Mourinho'nun Manchester United'dan alacağı tazminat!

İngiltere Premier Lig'de son 28 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United'da görevine son verilen menajer Jose Mourinho, 24 milyon Pound (162 milyon TL) tazminat alacak.

18 Aralık 2018, Salı 13:42
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İşte Mourinho'nun Manchester United'dan alacağı tazminat!

Premier Lig'e son 28 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United'da 2.5 yıllık Jose Mourinho dönemi bugün itibariyla resmen sona erdi.

55 yaşındaki menajerle yollarını ayıran ve sezon sonuna kadar Michael Carrick'le yola devam etme kararı alan United, Mourinho'nun görevine son vermesi sebebiyle Portekizli'ye yüklü bir tazminat ödeyecek.

Ocak ayında Mourinho ile 2020 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan Manchester United, hocasına tazminat olarak 24 milyon Pound (162 milyon TL) ödeyecek.

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