İşte Mourinho gerçeği

Porto, Chelsea ve Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde sayısız başarılara imza atan Jose Mourinho’yu geçtiğimiz günlerde Çin ekibi Guangzhou Evergrande’den yıllık 25 milyon Euro teklif gelmişti. Ancak edinilen bilgiye göre Portekizli efsane menacerin elinin tersiyle ittiği kontratın bambaşka bir seviyede olduğu öğrenildi.

İngilizler’in önde gelen yayıncı kuruluşlarından Skysports’un haberine göre tecrübeli çalıştırıcıya, 3 senelik 100 milyon Euro önerildiği bildirildi.

Tarihe geçecekti

Ancak Mourinho’nun bu teklifi, “Hedefi puan tablosunun ilk diliminde kalmak olan takımlarla işim yok. Ben en iyisi olmak istiyorum” diyerek reddettiği öğrenildi. Eğer Portekizli bu teklifi kabul etmiş olsaydı, tarihin en çok kazanan teknik direktörü unvanını eline geçirecekti.