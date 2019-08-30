Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala G.Saray'da forvet mesaisi dört koldan sürüyor. Kolombiyalı golcü Falcao ile anlaşan ve Monaco'yu da ikna etme aşamasına getiren Aslan, bugün mutlu haberi verecek. Monaco Teknik Direktörü Jardim'le son kez görüşen ve "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Beni burada artık tutmayın. Bu takıma faydam olmaz'' diyen Falcao sonunda izin aldı.

Ünlü menajerler Jorge Mendes-Ahmet Bulut ikilisine ödenecek 3 milyon Euro komisyonu üstlenmeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Monaco yönetimi ile de bonservis bedeli için kıran kırana bir pazarlık yaptı. Görüşmeler gece boyunca sürdü. Dün Fransa'ya giden başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut otelde de Falcao ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu, başkan ile de tanıştı. Zaten bilindiği gibi Falcao 2+1 yıllık ön anlaşma imzalamıştı. Bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Artık gözler Mbaye Diagne'yi S.Moskova'ya satılmasına çevrildi.

(Sabah)