2019 yılında Mostafa Mohamed'e, Avrupa'dan 2.5 milyon Euro civarında transfer teklifleri vardı. Ancak o dönem forma giydiği Zamalek'te eski başkan Mortada Mansour, gelen teklifleri bir bir reddediyordu. Çünkü onun liderliğinde takımın Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde takımını finale götüren Mohamed, 13 maçta 7 gol attı ancak bu kupa için yeterli olmadı. Sonrasını zaten biliyorsunuz, meşhur Ocak efsanesi başlıyor ve 2 ay sonra Galatasaray'a transfer oluyor.

Kazanma odaklı

Güçlü bir karakteri var ve kazanma odaklı bir oyuncu. Hücum bölgesinde mükemmel pozisyon alıyor. Galatasaray ile oynadığı maçlarda bunu görüyorsunuz. Takım arkadaşlarına harika yardım ediyor. Aynı şekilde arkadaşları da onu destekliyor. Bu da başarısının sırrı olarak ortaya çıkıyor. Ancak söylenmesi gereken bir şey var, Mohamed gerçekten kendini Galatasaray'a adamış durumda. Gerekirse arkadaşları için sahada canını bile vermeye hazır.





Cim Bom'u seçti çünkü...

Devre arası transfer döneminde onu Fenerbahçe'nin yanı sıra Saint Etienne, Glasgow Rangers ve Rayo Vallecano'nun da istediği konuşuluyordu. O Galatasaray'ı seçti çünkü oradaki aidiyet duygusunu biliyordu. Ayrıca Galatasaray'ın, gelecek adına yaptığı projeler onun kariyeri için çok daha doğruydu.

Mertcan Polat



