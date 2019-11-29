Sezon başında Premier Lig ekibin Arsenal'den kiralanan, Beşiktaş formasıyla giydiği ilk maçta kırmızı kart gören Mohamed Elneny, daha sonra formayı kaptı ve takımla birlikte onun da performansı yükseldi.

Elneny'nin cezalı olduğu 3 maçta Beşiktaş 1 galibiyet (Alanyaspor), 1 beraberlik (Başakşehir) ve 1 mağlubiyet (Trabzonspor) elde etti.Elneny'nin forma giydiği sonraki 5 mücadelede ise Beşiktaş 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

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Beşiktaş'ın yakalığı galibiyet serisinde yüksek payı olan mısırlı orta saha oyuncusu, son olarak dün oynanan Slovan Bratislava mücadelesinde de gösterdiği performansla Siyah-beyazlı taraftarları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Opsiyon 18 milyon euro ama...

Beşiktaş teknik heyetinin de tam not verdiği 27 yaşındaki futbolcunun satınalma opsiyonu Arsenal'le yapılan anlaşmaya göre 18 milyon euro. Ancak Elneny'i kadrosunda düşünmeyen İngiliz ekibinin Siyah-Beyazlılar'a 8 milyon euro bedelle Elneny'nin bonservisini verebeileceği öğrenildi.