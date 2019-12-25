İşte Mircea Lucescu'nun yeni takımı

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha kulüp takımı çalıştırmaya hazırlanıyor.

25 Aralık 2019, Çarşamba 08:56 Son Güncelleme:
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İşte Mircea Lucescu'nun yeni takımı

74 yaşındaki teknik adamın Sion ile görüşme halinde olduğu İsviçre temsilcisinin başkaını Christian Constantin tarafından resmen açıklandı.

Constantin iddialar üzerine yaptığı açıklamada yakın zamanda İsviçre'de Lucescu ile bir araya geldiğini doğrulayarak, "Bay Lucescu 2 Ocak'ta sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." sözlerini kullandı.

En son kulüp takımı olarak 2017 yılında Zenit'i çalıştıran Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 yıl görev yaptı. Bilindiği gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapan deneyimli teknik adam her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. (Skorer)

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