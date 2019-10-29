İşte minik şampiyonlar

Dünya şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya İkincisi Ahmet Önder ve Dünya 5.’si Ferhat Arıca’yı yetiştiren Şavkar Cimnastik kulübü altyapıda da pırıl pırıl yetenekler çıkarmaya devam ediyor. Kulübün minik ritmik cimnastikçileri geçtiğimiz hafta mükemmele yakın performanslar sergileyerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Sude Avcı, Nurperi Yedikardaşlar, Selin Ersin ve Lina Soy’dan oluşan minikler ritmik cimnastik takımı Türkiye şampiyonu olarak 1. Lig’e yükseldi. İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübü’nün sporcuları madalyalarıyla gururla poz verdiler. Baş antrenör Viktorya Sorvina, minik sporcuların çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirtti. Sorvina, “Bu çocuklar her türlü başarıyı hak ediyor. Sporcularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Yeterli düzeyde salon yok”

12 yıldır Türkiye’de Ritmik Cimnastik üzerine antrenörlük yapan başarılı antrenör şunları söyledi: Türkiye’de özellikle ritmik cimnastiğe ilgi her geçen yıl artarak gelişiyor. Bu oldukça sevindirici. Her sene daha fazla adette sporcu aramıza katılıyor. Bu da bizleri daha da çok ve hırsla çalışmaya itiyor. Türkiye de çok başarılı sporcular var ama özellikle kendi dalım olduğu için söyleyebilirim ki, yeterli düzeyde spor salonu eksikliği ciddi boyutta. Avrupa’nın bir çok şehrinde sadece bu spor dalına özel salonlar olması bizi rakiplerimizin bir basamak altında bırakıyor. Biz de bunu daha çok çalışarak kapatmaya çalışıyoruz.

Haftada 30 saate yakın idman

Takıma giren sporcular haftada ortalama 24-30 saat arasında çalışıyor. Bu çok ciddi fedakarlık gerektiriyor. Ancak başarı gelince bütün bu çalışmalar karşılığını alıyor. Ülkemizde bu sporun gelişmesi için medyanın da ilgi göstermesini bekliyoruz. Ritmik cimnastik seyredenler için çok güzel görsel unsurlar içeriyor. Bir spor olmasının yanısıra görselde bir sanat. Bu güzel ve zarif sporun medyada daha fazla yer almasını bekliyoruz.