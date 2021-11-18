İşte Milliler’in Play-Off yolu

Dünya Kupası Elemeleri’ne müthiş başlayan A Milli Takımımız, G Grubu’nda kırılma anları yaşasa da 10 maçlık periyodu ilk 2 sırada tamamlamayı başardı ve Karadağ galibiyetiyle, Play-Off biletini aldı. İşte Ay-Yıldızlılar’ın nefes kesen Play-Off yolculuğu...

2’de 2 ile liderliğe

Grubun favorisi Hollanda’yı ilk maçta 4-2 mağlup eden Türkiye, geçtiğimiz Mart ayındaki diğer maçta Haaland’lı, Sörloth’lu Norveç’i de 3-0’la geçti ve G Grubu’nda ‘lider benim’ dedi. Ancak sonrasında evimizde 2-0 öne geçip, 3-3 berabere kaldığımız Letonya maçı keyifleri biraz kaçırdı. Eylül’de zirve gitti İlk 3 maçta 7 puana ulaşan Ay-Yıldızlılar için Eylül ayı kabus gibi geçti. Karadağ ile evimizde berabere kaldık. Grup sonuncusu Cebelitarık’ı 3-0 yensek de, Hollanda’ya deplasmanda 6-1 kaybettik. 6. maçlar sonunda zirveyi kaybeden Milliler, 3. sıraya düşerken, Şenol Güneş’le de yollar ayrıldı.





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Kuntz sancılı başladı

Şenol Güneş sonrası teknik adamlık görevine Stefan Kuntz gelirken; A Milli Takım , Alman hoca yönetimindeki ilk maçında 2.’lik için çekiştiği Norveç’le berabere kaldı. Ancak Ekim ayındaki diğer maçta, 1-0 geriye düşmemize rağmen Letonya’yı 2-1’lik skorla mağlup ettik.

Sonu güzel oldu

İşi yine son maçlara kalan Milliler için 13 Kasım Cumartesi günü müthiş geçti. Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık’ı 6-0 geçip averajı düzeltti. Norveç, Letonya’ya takıldı, Hollanda da Karadağ’yla berabere kaldı. Ve artık, grupta 2. sıraya geçmiştik. Önceki gün ise Karadağ’ı devirdik ve Play-Off biletini cebimize koyduk. Ancak Norveç, Hollanda’yı yenebilse, direkt Katar’a gidecektik.







