MENÜ

İşte Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası rakipleri

FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin kura çekimi öncesi ülkelerin yer alacağı torbalar netleşti.

28 Kasım 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
İşte Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası rakipleri

A Milli Futbol Takımımız, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer alacak, bu ekiplerle eşleşmeyecek. Kura çekimi 7 Aralık'ta saat 20.00'de gerçekleşecek. Takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak. Maçlar gelecek yıl Mart ile Kasım ayları arasında oynanacak. Grup lideri 10 takım doğrudan kupaya gidecek, grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise Play-Off maçlarına çıkacak. Play-Off’tan da 3 ülke Dünya Kupası vizesi alacak.

1.Torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2.Torba: TÜRKİYE, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3.Torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cum., Çekya, Norveç, K.İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4.Torba: B.Hersek, Slovenya, Karadağ, K.Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5.Torba: Ermenistan, K.Rum Kesimi, F.Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...