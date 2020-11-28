A Milli Futbol Takımımız, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer alacak, bu ekiplerle eşleşmeyecek. Kura çekimi 7 Aralık'ta saat 20.00'de gerçekleşecek. Takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak. Maçlar gelecek yıl Mart ile Kasım ayları arasında oynanacak. Grup lideri 10 takım doğrudan kupaya gidecek, grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise Play-Off maçlarına çıkacak. Play-Off’tan da 3 ülke Dünya Kupası vizesi alacak.

1.Torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2.Torba: TÜRKİYE, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3.Torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cum., Çekya, Norveç, K.İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4.Torba: B.Hersek, Slovenya, Karadağ, K.Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5.Torba: Ermenistan, K.Rum Kesimi, F.Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra