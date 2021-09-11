Ay-Yıldızlılar'da Şenol Güneş döneminin bitmesinin hemen ardından gözler, A Milli Takım 'ın başına geçmesi muhtemel isimlere çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, nasıl bir ismi takımın başına geçireceği elbette merak ediliyor. Alınan bilgi ise düşüncenin, genç ve dinamik bir teknik direktör olması yönünde olduğu...

4 maçlık da olabilir

Ancak bir yandan da 2022Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kalan 4 mücadele için de geçici bir ismin gelme ihtimali konuşulanlar arasında yer alıyor. TFF'nin şu ana kadar yerli olarak ilk tercihinin, son olarak Başakşehir'de görev yapan ve iki sezon önce takımı Süper Lig'de şampiyon yapan Okan Buruk olduğu öğrenildi. Ancak yerlilerde Beşiktaş 'tan Sergen Yalçın, Trabzonspor 'dan Abdullah Avcı, Başakşehir'den Aykut Kocaman ve Altay'dan Mustafa Denizli'nin isimleri de geçiyor.

2020 sonrası bıraktı

Yakın geçmişte yabancı olarak Mircea Lucescu ve GuusHiddink gibi önemli hocaların çalıştığı AyYıldızlılar'da bu kez yabancı aday olarak sadece Joachim Löw'ün ismi anılıyor. EURO 2020 sonrası Almanya'daki görevinden ayrılan ve Türk futbolunu yakından tanıyan Löw'le de görüşülebileceği gelen haberler arasında yer alıyor.