2021-2022 sezonu hakemlerin en çok konuşulduğu dönem olmaya aday. Akademisyen kimliğiyle ön plana çıkan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem semineri sırasında konuştu. İşte açıklamalardan çarpıcı notlar...

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu futbolun paydaşlarıyla konuşarak, önerileri dinleyerek yeni bir yol haritası çizdiklerini bildirdi.

MHK’ye getirilmesi planlanan yeni sistemle ilgili bilgiler aktaran Gündoğdu, “İsabetli hakem ve VAR atamaları yapmanın yanında, hakemliğin geleceği için önemli projelerin hayata geçirilmesi hedeftir. Bu amaçla TFF ve Kulüpler Birliği ile yürütülen Türk Hakemliği Sistemi Çalışma Grubuna katkıda bulunurken bir yandan da Devid Elleray’ın danışmanlık kapsamındaki raporuna eş güdümlü gitmek önemli. Her durumda bu hakemlik sisteminin etkinliği için stratejik yönetim yaklaşımı ile konunun planlanması esastır. Sürekli eğitim ve değerlendirme sistemi önemli unsurlar olarak görülmektedir” dedi.

‘Ana ilkemiz eğitim’

Gündoğdu sözlerini, “Kısa vadede sezonun ilk yarısında yenilenen sistemin ilk adımlarını atmayı planlamıştık. O aşamayı geçtik. Orta vadede yeni sistemi güncel yaşananlara göre revize ediyoruz. Uzun vadede ise yeni sistemi oturtup tabana yayarak futbolun marka değerine katkıda sunmak istiyoruz” diye sürdürdü.

Ferhat Gündoğdu projelerinin insan odaklı olduğunu kaydetti. MHK Başkanı, “Hakemlerin saha ve VAR performanslarını yükseltmek, hakem ve gözlem sistemini geliştirmek, eğitim sisteminin süreçlerini yenilemek istiyoruz.

Örneğin; yüz yüze aylık eğitimler devam edecek, her hafta dört soruluk online VAR sınavı yapılacak, iki haftada bir etaplar halinde yüz yüze VAR eğitimi verilecek” diye konuştu.

Değerlendirme kriterleri

Hakemleri değerlendirirken başka kriterleri olduğuna da dikkat çeken MHK Başkanı bunları şöyle sıraladı:

- Hakemlerin saha performansının anahtar performans ölçütlerinden bazıları:

- Topun oyunda kalma süresinin artırılmasına katkı sunmak.

- Hata oranları.

- Atletik performansları.

VAR performansının anahtar ölçütlerinden bazıları ise şöyle:

- Müdahale çizgisinde standardın sağlaması.

- VAR Protokolüne uygun müdahalenin yapılması.

- VOR/OFR’de en kısa sürede incelemenin bitirilmesi.

Kadro dar, seçenek az

Hemen her hafta birkaç hakem hatasına tanıklık ediyoruz. Bunlar çok fahiş değilse, maksimum iki hafta dinlenip geri dönüyorlar. VAR’daki eleştirileri de ekleyin, çok dar bir kadro ile işleri yürütmek gerekiyor. Dönüp dolaşıp aynı isimlere muhtaç kalıyorsunuz. Kısacası tatsız bir durum.

Hakemler eğitimsiz mi? Veya işin ciddiyetini mi kavrayamıyorlar? En deneyimli dediğimiz isimler affedilmez hatalar yapıyor. Bazen ipin ucunu kaçırıyor ve otoritelerini sarsan eylemleri görmezden geliyorlar. Bu kabul edilemez bir taviz. Dolayısıyla hem kendilerini hem MHK’yi zor durumda bırakıyor, polemik yaratıyorlar. Son dönemlerde gelişen tehlikeli bir alışkanlık daha var. Cinlik mi dersiniz, kendini koruma içgüdüsü mü, karışık ruh hali içindeler! “Aman başım ağrımasın” diyerek gördüğünü çalamayan hakem profiline sıkça rastlar olduk. Omicron virüsü gibi hızla yayılıyor aralarında. Ve bardak taşıyor artık.

Deneyim ve donanım eksik

Ya Riva’daki VAR odası? Adeta yangına körükle gidiyorlar şu aralar. Çok formsuzlar. Hangi pozisyona ne zaman müdahale edileceğini bilmeyenler var hâlâ!

Kimi zaman da sahadaki hakemle aralarındaki kıdem farkının kurbanı oluyorlar. Çekiniyorlar izlemeye davet etmekten. Bazen de korkuyorlar. Çoğu yeterli deneyime ve donanıma sahip değil. Standart deseniz hak getire. O zaman eleştiriler karşısında alınganlık yapmayacaksınız.

Şunun da altını çizelim; üç büyüklerin şampiyonluk yarışından uzak kalması MHK’nin avantajı. Ses çıkıyor ama yüksek perdeden değil. Ne kadar sürer bilinmez. Valla işiniz hiç kolay değil Ferhat başkan.

‘Performans takip ve analiz sistemi kuruluyor’

Hakemlik sistemindeki tüm görevlerde “kurala uygunluk, tutarlılık ve şeffaflık” ilkelerinin esas olması gerektiğinin altını çizen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, “Şeffaflık ilkesine uygun olarak sezon ve yarım sezon analizlerinin yapılarak kamuoyu ile paylaşıp bir sonraki sezonun hedeflerini ilan edeceğiz” dedi.

Saha sonuçlarının sadece hakem üzerinden değerlendirilmemesi çağrısında bulunan Gündoğdu şöyle devam etti:

“Gözlemci raporlarının yanında diğer yöntemlerle hakem performanslarını sürekli izleyeceğiz. Haftalık görevlendirme listesi yayınlayacağız. Son maçlarında yeterli performans gösteremeyenler dolaylı olarak da olsa açıklanmış olacak. Veriye dayalı “Performans Takip ve Analiz Sistemi” kuruluyor. Sisteme olumlu katkısı olacak. Ben ve arkadaşlarım tırnak içinde söylüyorum ‘kelle almaya ya da vermeye’ gelmedik. Sisteme katkı sunmaya, geliştirmeye geldik. Her saniyesi tekrar tekrar mercek altına alınıp neredeyse kasıtlı olarak yerin dibine sokulmak istenen bir kurumu temsil ediyoruz. Elimizde sihirli değnek yok. Futbol ailesinin bir paydaşı olarak üstümüze düşeni yapacağız. Biz hakemlerimizi kimseyle tartışmayacağız. Futbol kamuoyundan tek beklentimiz saha sonuçlarını sadece hakem performansı üzerinden değerlendirmemeleridir.” (Skorer)