18 milyon Euro karşılığında İtalyan devi Juventus’a transfer olan Merih Demiral, bu sezon 28 numaralı formayı giymeye karar verdi. 21 yaşındaki stoperin bu formayı seçmesinin ise özel bir sebebi olduğu ortaya çıktı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde, 28 Aralık 2012’de 14 yaşındayken annesini trafik kazasında kaybetti. Genç oyuncu, bugünlere çok zor şartlardan geçerek ulaştı. Bugünleri en çok görmesini istediği kişi olan annesini ise bu forma numarasıyla onurlandırdı. Bu yüzden giyeceği formayı 28 olarak belirledi.

Chiellini’den ziyaret

Merih Demiral’in, 15 günlük Juventus kariyeriyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Genç futbolcu, Torino ekibine imza atmadan 1 hafta önce sağlık kontrolüne gitti.

21 yaşındaki yıldız, kontrolden geçtiği sırada bir sürpriz ile karşılaştı. Juventus kaptanı Giorgio Chiellini, izin sırasında Merih’i ziyaret etti ve transferinden dolayı kutladı. Chiellini, Merih Demiral’i yakından takip ettiğini ve Juventus’ta başarılı olacağına inandığını söyledi.

Singapur'a uçtular

Juventus takımı yeni sezon kampı için Singapur’a gitti. Ancak Merih Demiral, Tottenham ile yapılacak hazırlık maçını oynayıp İtalya’ya geri dönecek. 21 yaşındaki futbolcu, hazırlık kampının Çin ayağına, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak.

THY'den Merih'e jest...

Torino yolculuğunu Türk Hava Yolları’na ait uçakla gerçekleştiren Merih Demiral’e büyük bir jest geldi. THY pilotu, yolculuk sırasında “Juventus’a transfer olan Merih Demiral uçağımızda bulunuyor. Milli futbolcumuzun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz, kendisine güveniyoruz. Juventus formasıyla başarılarının devamını diliyoruz” anonsunu yaptı. Uçakta bulanan yolcular anons sonrası milli futbolcuyu alkışlarken Merih de duygu dolu anlar yaşadı.

Emre Can büyük destek veriyor

Yaklaşık 1 haftadır İtalyan devi Juventus ile idmanlara çıkan milli futbolcuya en büyük destek de Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’dan geldi. Juventus’ta Merih’e her konuda yardımcı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şehir hakkında da oyuncuyu bilgilendirdi. Torino ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri’nin yardımcıları tarafından özel olarak çalıştırılan ve ekstra idmanlarla yeni sezona hazırlanan 21 yaşındaki yıldız, İtalya’ya gittiği günden beri tesislerin içinde bulunan J Otel’de konaklıyor...

Yakup Çınar