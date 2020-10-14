Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe 'de tam 18 oyuncu transfer edilmişti. Yeni teknik direktör Erol Bulut ve hala resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine gelen, birçok transfer de imzası olan Emre Belözoğlu tüm kararları veren isimler oldu. Süper Lig'den Mert Hakan, Sosa, Gökhan Gönül, Caner, Novak gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrıldı.

Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ile yola devam etmeyen sarı lacivertli ekip, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile de karşılıklı sözleşme feshiyle yollarını ayırdı.

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e, Alper Potuk Ankaragücü'ne, Mevlüt Erdinç Karagümrük'e ve Tolgay Arslan Udinese ile sözleşme imzalamıştı. Mehmet Ekici ise Süper Lig'den hiçbir takım ile anlaşamadı.

Süper Lig'den Ankaragücü, Denizlispor ve Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici transfer döneminin bitmesiyle kulüpsüz kaldı. Son günlerde sarı kırmızılı takımla ilgili açıklamalarda bulunan Ekici şunları söylemişti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından transfer tahtası kapanınca Ekici kulüpsüz kaldı. Bu sebeple 30 yaşındaki futbolcuya Rusya yolu gözüktü. Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile resmen görüşme yaptığı belirlendi.

Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. (Takvim)







