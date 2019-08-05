Galatasaray'ın yeni sezon öncesi başka bir takıma satmak için yoğun uğraş verdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin Katar ekibi Al Rayyan'a gideceği iddia ediliyordu. Fransız basınından ise 27 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili gündem yaratan bir haber geldi.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde geçtiğimiz sezonun gol kralına şu ana kadar hiçbir takımdan teklif gelmediğini duyurdu. Fransız gazeteci, Al Rayyan da dahil olmak üzere hiçbir kulübün Diagne için 12 ila 14 milyon euroluk bir bonservis bedeli önermediğini kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler