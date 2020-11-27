Geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona, geride unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Dünyanın en iyisi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Maradona, çoğu futbol otoritesi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edildi. 60 yaşındaki efsane, Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşadı, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Yüzyılın golü ve Tanrı'nın eli

Maradona, Arjantin'in 1986'da müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere filelerine elle attığı golle tartışmaların hedefi olan yıldız oyuncu, aynı maçta topu 60 metre taşıyıp 5 kişiye çalım atarak fileleri 2. kez havalandırdı. Bu gol, 2002'de FIFA tarafından yapılan oylamada "yüzyılın golü" seçildi.

Maradona’nın Kariyeri

1960: 30 Ekim'de Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.

1968: 8 yaşında yeteneği keşfedildi ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başladı.

1976: Porfesyonel kariyerine ülkesinin Argentinos Juniors takımında başladı.

1981: Boca Juniors'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından Barcelona'nın yolunu tuttu.

1982-84: Barcelona'da 58 maça çıktı, 38 gol attı. Kral Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

1984-91: İtalyan ekibi Napoli'ye transfer oldu. 259 maçta 115 gol attı. Zirveye taşıdığı İtalyan ekibinde 2 lig şampiyonluğunun yanında birer kez İtalya Kupası ve Süper Kupası ve UEFA Kupası elde etti.

1986: Arjantin'in müzesine götürdüğü Dünya Kupası'nda adını dünyaya duyurdu. İngiltere'ye karşı çeyrek finalde attığ gol için 'Tanrı'nın eli' yorumunu getirmesi yıllarca konuşuldu.

1991: Uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza aldı. 1994 Dünya Kupası'ndan men edildi.

1994-95: 1994'te Textil Mandiyu, 1995'te Racing kulüplerini çalıştırdı.

1997: Napoli'nin ardından Sevilla, Newell's Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors'ın formasını giyen Maradona, aktif kariyerini noktaladı.

2004-2007: Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007'de sağlık sorunları ile mücadele etti.

2010: Dünya Kupası'nda Arjantin'in, Almanya karşısında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından görevine son verildi. Sonrasında El Vasl, El-Fuajairah, Dorados ve Gimnasia takımlarını çalıştırdı.

2020: 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda etti.

Ne dediler?

Pele: Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin.

Cristiano Ronaldo: Bugün; ben bir arkadaşıma veda ediyorum ve dünya da bir dahiye veda ediyor. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi futbolcu, benzersiz bir sihirbaz.

Messi: Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın.

Falcao: Çok küçük yaşlardan beri hep idolüm oldun. Bir gün senin gibi profesyonel bir futbolcu videolarınızı izleyerek saatler geçirdiğimi hatırlıyorum. Seninle tanıştığımda güzel yüreğinin farkına vardım. Her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz.

Boca Juniors: Sonsuz teşekkürler.

River Plate: Hoşça kal Diego.

Napoli: Sonsuza dek... Hoşça kal Diego.

TFF: Futbolun en büyük efsanelerinden biri aramızdan ayrıldı, huzur içinde yat

Galatasaray : O bir efsaneydi... Her şey için teşekkürler, huzur içinde yat Diego Armando Maradona!

Fenerbahçe : Tüm zamanların en iyilerinden biri... Huzur içinde yat Diego Armando Maradona.

Beşiktaş : Bu güzel oyunu en iyi oynayanlardan biri olan Diego Maradona'nın vefatı için çok üzgünüz. Huzur içinde yat efsane.

Trabzonspor: Futbolun efsanesini kaybettik!

Son sözleri: İyi hissetmiyorum

4 Kasım'da beyninde pıhtı oluştuğu için ameliyat geçiren Maradona, bu tarihten beri evinde bir hemşire tarafından gözetim altında tutuluyordu. Arjantinli efsanenin, ölmeden önceki son sözlerini ise hemşire açıkladı. Maradona'nın, "Kendimi iyi hissetmiyorum" dedikten sonra fenalaştığı belirtildi. İlk müdahale hemşire tarafından yapılsa da Maradona kurtarılamadı.

Arjantin basınından flaş iddia

Maradona'nın vefatı sonrasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Martin Lemos, 60 yaşındaki efsanenin ölümüne ihmal olduğunu söyledi. Lemos, "Doktorunun yapmış olduğu yanlış uygulamadan öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı tarafımıza. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan kişiler bununla ilgili hiçbir şey söylemedi.

Efsanenin en unutulmaz maçı!

Futbolculuğunun yanında müthiş bir karakter olan Maradona'ya, 1984 yılında hasta bir çocuk için yardım maçı teklifi gelir. Ancak kulübü Napoli ve FIFA, bu öneriyi reddeder. Arjantinli süperstar, radikal bir karar alarak hasta çocuğunun evinin karşısında maçı kendi düzenler. Mücadeleyi 4 bin kişi izler ve para toplanır.

Mertcan Polat