İşte Luiz Gustavo gerçekleri

2017-2019 yılları arasında Marsilya forması giyen Gustavo, bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

Gustavo'yu ayrılığa iten iki sebep!

L'Equipe gazetesinin haberine göre Brezilyalı orta sahanın Marsilya'da ayrılmasında iki etken ön plana çıkıyor.

Bunlardan ilki kulübün içindeki hava, ambiyans. Öte yandan sportif olarak da alınan kötü sonuçlar Gustavo'nun ayrılış sürecini hızlandırdı.

Geçen seneyi 5. sırada tamamlayan ve Avrupa bileti alamayan Marsilya, bu sezona da istediği gibi başlayamamıştı.

Marsilya, ayrılan Gustavo'nun yerine de transfer yapamadı. (Ajansspor)