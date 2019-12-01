Türkiye A Milli Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Mircea Lucescu’nun yeni takımı belli oldu.

Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği merak konusu olan, emekliye ayrılma ihtimali de konuşulan deneyimli çalıştırıcının yola ülkesinde devam edeceği öne sürüldü.

Pancu yönetimi kızdırdı

Eski Beşiktaşlı forvet Daniel Pancu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı, Romanya 2. Ligi’nde yükselme mücadelesi veren Rapid Bükreş takımının alınan son sonuçlarla bu şansını zora sokması tepkiye neden oldu. Farul Constanta’ya önceki gün 3-1 mağlup olan Rapid, ilk iki sıra için büyük fırsatı değerlendiremeyince teknik direktör Pancu’nun yönetimin tepkisini çektiği bildirildi.

Kulübün destekçisi başkan açıkladı

Bükreş 1. Bölge belediye başkanı olan ve başında bulunduğu makam Rapid Kulübü’ne finansal destek veren Daniel Tudorache, Mircea Lucescu’nun Rapid Bükreş’te çalışmaya başlayacağını söyledi. Rumen basını gelişmeleri ‘son dakika’ olarak duyururken, Luve’nin daha önce şampiyon yaptığı Rapid’de görev almasının sürpriz olmayacağını yazdı.

Koordinatör olarak başsorumlu

Deneyimli teknik adamın sportif aktivitelerden sorumlu koordinatör pozisyonunda olacağını belirterek “Mircea Lucescu yüzde yüz Rapid’e gelecek” dedi. Mircea Lucescu’nun getirileceği görevde kulüple ilgili hemen hemen tüm aktivitelerden sorumlu olacağı, yapılacak transferlerden, akademi ile ilgili faaliyetlere kadar büyük bir alanı kontrol edeceği belirtildi.