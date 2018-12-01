NBA'in en büyük yıldızlarından biri olan ve sezon başında Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’tan ayrılıp, Los Angeles Lakers’ın yolunu tutan LeBron James, 33 yaşında olmasına rağmen üst düzey performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Formunu korumak için ekstra idmanlar yapan LeBron James, elbette yediği şeylere de çok dikkat ediyor. Efsane oyuncu maç günleri düzenli olarak 6 farklı öğünde besleniyor.

SABAH

- Yumurta beyazı

- Füme somonlu omlet

- Glutensiz çilekli pankek

ÖĞLEN

- Tam buğday unlu makarna

- Somon ve sebze

AKŞAM

- Roka salatalı parmesanlı tavuk

- Bir bardak şarap

MAÇ ÖNCESİ

- Fıstık ezmeli ve reçelli sandviç

DEVRE ARASI

- Dilimlenmiş elma ve badem ezmesi

MAÇ SONRASI

- Proteinli içecek