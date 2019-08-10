İşte karşınızda Sörloth

Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, bundan tam 6 gün önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’den Alexander Sörloth’u 1 yıllığına kiraladı. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun transferi, taraftarlar tarafından büyük tepki çekti. Norveçli, daha Fırtına’nın formasını sırtına geçirmeden eleştiri oklarının hedefi oldu. Fakat transferinden birkaç gün sonra Sörloth, Trabzonspor ile ilk resmi maçına çıktı. Genç forvet, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag karşısında ikinci yarının başında John Obi Mikel’in yerine dahil oldu.

Yarım devre ona yetti

Sörloth, sahada sadece 45 dakika sahada kaldı ancak bu süre genç futbolcunun kendisi hakkındaki ön yargıları kırmasına yetti. Norveçli yıldız, oyunda kaldığı süre boyunca Karadeniz ekibine büyük bir hareketlilik getirdi, geri dönüşün fitilini yaktı. Skor 2-1’e gelip Prag’lı futbolcular telaşa kapıldıktan sonra da sahneye Sörloth çıktı. 23 yaşındaki futbolcu güzel oyununu da golle süsledi. 89’da şık bir vuruşla rakip fileleri havalandıran Sörloth, Fırtına’nın 2- 2’lik skorla Trabzon’a avantajlı gitmesini sağladı. Bordo-Mavili futbolseverler de yıldız futbolcudan övgü dolu sözlere bahsetti.

‘Asla pes etmeyeceğiz’

Sörloth, karşılaşmanın ardından ise şu ifadeleri kullandı: “Bu geri dönüş takımımızın karakterini, asla pes etmediğimizi gösteriyor. İkinci maçımızı sahamızda taraftarlarımızla oynayacağız, daha iyi olacağız. İkinci maçta bunun daha iyisini yapabileceğimizi göstereceğiz. Taraftarlarımızın çok iyi olduğunu duydum, bunu görmek çok güzel olacak.”