Sezonu bol gollü Malatya galibiyetiyle noktalayan Fenerbahçe ’de gündem transfer ... Teknik direktör İsmail Kartal’ın maç sonu veda konuşması yaptığı sarı lacivertlilerde Jorge Jesus bekleniyor. Camia, başkan Ali Koç’un uzun süredir temasta olduğu Portekizli teknik adamı resmen duyurması için sabırsızlanırken, Portekiz basını işi bir adım öteye taşıyarak Jesus’un transfer listesini yazdı. Record’un haberine göre Jesus’un Fenerbahçe’de görmek istediği oyuncuların başında eski öğrencisi santrfor Haris Seferovic ile Estoril’in 10 numarası Andre Franco yer alıyor.

BENFICA YÜKSEK UÇTU

Record, Benfica’nın kadroda düşünmediği Arnavut asıllı İsviçreli golcü Haris Seferovic için ilk görüşmede Fenerbahçe’den 10 milyon avro talep ettiğini öne sürdü. Petar Musa transferi sonrası gözden çıkarılan 30 yaşındaki golcü için talep edilen rakamı yüksek bulan sarı lacivertliler indirim talep etti. Yine aynı haberde Jesus’un Fenerbahçe için düşündüğü diğer ismin Estoril’de forma giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha Andre Franco olduğu ifade edildi. Sezonu 11 gol, 4 asistle geçen Franco’nun sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. Ancak tek talibi de F.Bahçe değil.

GOLCÜ ADAYI ÇOK

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında Seferovic liste başı. Ancak alternatifi de bol. Sarı lacivertliler, Zenit’le yollarını ayıran Artem Dyzuba, Shakhtar Donetsk’in Burkina Fasolusu Lassina Traore ile de ilgileniyor. Ruslar, Dyzuba için en yakın seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazarken, savaş sebebiyle Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Traore’nin de sarı lacivertlilere sıcak baktığı belirtiliyor. Listedeki bir diğer isim Beşiktaş ’ın da gündeminde olan Süper Lig’in eski kralı Sörloth. (Türkiye)