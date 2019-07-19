İşte Jean Michael Seri - Galatasaray transferinin perde arkası

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Fulham’dan bir yıllığına kiraladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin Florya’ya gelişinin perde arkasında yatan gerçekler ortaya çıktı.

19 Temmuz 2019, Cuma 08:16
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İşte Jean Michael Seri - Galatasaray transferinin perde arkası

Orta saha transferinde listenin ilk sırasına yazılan Jean Michael Seri'yi Fulham geçen sezon 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. İngiliz ekibi küme düşünce Seri için 24 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Sarı-kırmızılı yönetim Fulham'ı ikna sürecinde "Küme düşmüş takımda herkes değer kaybeder. Şimdi satarsanız zarar edersiniz. Bize kiralayın, Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapacak Seri'yi istediğiniz fiyata satarsınız'' mesajını iletti.

Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Seri'nin inadını ise eski dost Drogba kırdı. Vatandaşını dinleyen Fildişi Sahilli oyuncu İtalyan devi Milan'ı değil G.Saray'ı seçti.

OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Galatasaray, Seri'nin maliyetini açıkladı. Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek olan Cimbom, Fildişili oyuncuya da 2.8 milyon Euro verecek. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro...

(Sabah)

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