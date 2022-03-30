FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir davet aldı. Bu tarihi davetin detaylarını ise Deniz Çoban yazdı.

İşte Deniz Çoban'ın yazdığı o tarihi detaylar:

8 Mart hakem operasyonu sonrası Türk futbolu ve hakemliği önemli bir yara aldı. Uzun yıllar bu sarsıntının acısını Türk hakemliği çekecektir. Bu süreçte en büyük yarayı alanlardan biri de Türk hakemliğinin değil, Dünya hakemliğinin zirvesine yerleşen Cüneyt Çakır’dı.

2022 Dünya Kupası’na katılacak aday hakemler listesinde yer alan ve turnuvaya katılmasına garanti gözüyle bakılan Çakır, 6.kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak tarihe geçecek ve kırılması zor bir rekorun sahibi olacaktı.

Türkiye’de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kuruluna müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulundan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır’la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu.

Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Bu bilgiyi uluslararası kaynaklardan doğrulatarak yazdığımı bilmenizi isterim.

Ülkemizde Çakır’a yapılan haksızlığı izlemekle yetinen TFF yetkilileri varken, İsviçre Futbol Federasyonu Cüneyt Çakır’a Dünya Kupası yolunu açmak için önemli bir adım attı.

İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak.