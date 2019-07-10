İşte ilk Kartal: Holtby

Ezeli rakipleri art arda KAP bildirimi yaparken sessiz kalınması Beşiktaş taraftarını endişelendiriyordu. Siyah-Beyazlılar dün ilk transfer bombasını patlattı, Alman ekibi Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby ile anlaştı.

Öğle saatlerinde İstanbul’a gelen 28 yaşındaki oyuncu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geçti. Holtby burada önce transferini çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

Ardından yetkililerle bir araya gelen deneyimli oyuncuyla, transferin önündeki son pürüzler de giderilip anlaşmaya varıldı. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan orta saha oyuncusu, bugün sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından da imzayı atacak.