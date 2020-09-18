İşte ilk haftanın 'CANLI' maçları

Misli.com TFF 2.Lig ve Misli.com TFF 3.Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. TFF ile Misli arasında gerçekleştirilen anlaşma ile yeni sezonda bazı karşılaşmaların Misli uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak ve canlı bahis imkanı olacak.

İşte ilk haftanın canlı yayın ve canlı bahis imkanı olacak maçları...