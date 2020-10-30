İşte Halis Karataş’ın dönüş tarihi

Çeyrek asırdır Türk atçılığının 1 numarası olan şampiyon Halis Karataş bugün at binmeye geri dönüyor.

2 ay önce Artsman isimli safkanla start içinde yaşadığı talihsiz sorunun ardından 2 ay ceza alan ünlü binici bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’da yeniden boy gösterecek.

Kariyerindeki 24 bin 289 binişinde 6 bin 637 birincilik ve %27’lik birincilik yüzdesi elde eden Karataş’ın 2 yıl önce gösterime giren ünlü safkan Bold Pilot ile birlikte hayat hikayesini anlatan “Şampiyon” isimli filmi 3 milyon izleyici ile alanında ilk ve rekortmen olmuştu.

Cem BOŞGELMEZ