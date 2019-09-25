İşte Güneş ve Emre’nin oyları
Gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanlarının belirlediği The Best ödülleri oylamasında A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş, erkeklerde tercihini sırasıyla Liverpool’dan Salah, Barcelona’dan Messi ve Tottenham’dan Harry Kane’den yana kullandı. Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı Emre Belözoğlu ise 1 numaraya Juventus’tan Cristiano Ronaldo’yu koyarken, ikinci olarak Salah ve üçüncü olarak Messi’ye verdi. Her iki isim de son üçe kalan Virgil van Dijk’a oy vermedi.
Gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanlarının belirlediği The Best ödülleri oylamasında A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş, erkeklerde tercihini sırasıyla Liverpool’dan Salah, Barcelona’dan Messi ve Tottenham’dan Harry Kane’den yana kullandı. Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı Emre Belözoğlu ise 1 numaraya Juventus’tan Cristiano Ronaldo’yu koyarken, ikinci olarak Salah ve üçüncü olarak Messi’ye verdi. Her iki isim de son üçe kalan Virgil van Dijk’a oy vermedi.