İşte Güneş ve Emre’nin oyları

Gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanlarının belirlediği The Best ödülleri oylamasında A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş, erkeklerde tercihini sırasıyla Liverpool’dan Salah, Barcelona’dan Messi ve Tottenham’dan Harry Kane’den yana kullandı. Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı Emre Belözoğlu ise 1 numaraya Juventus’tan Cristiano Ronaldo’yu koyarken, ikinci olarak Salah ve üçüncü olarak Messi’ye verdi. Her iki isim de son üçe kalan Virgil van Dijk’a oy vermedi.