Göztepe ’de yeni dönemde teknik direktörlük görevini Turgay Altay’ın üstleneceği öğrenildi. Geçen sezon ilk teknik adamlık deneyimini Manisa Futbol Kulübü’nde yaşayan 42 yaşındaki çalıştırıcının, bugün İzmir’e gelerek Sarı-Kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Göztepe, yeni sezon öncesi de bugün toplanacak. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde bir araya gelecek Sarı-Kırmızılılar, 2 günlük sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak. Urla’daki çalışmalarını 8 Temmuz’da tamamlayacak Göz Göz, 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da kamp yapacak. Jahovic de gitti Geçen sezon Süper Lig ’deki kadrosundan Ndiaye, Obinna, Tannane, Di Santo, Piric, Soner, Murat, Kahraman, Burekovic, Moubandje, Wilker ve Jahovic ile yollarını ayıran, Halil ve kadro dışı olan İrfan Can’ın satılmayı beklediği Göztepe, altyapı takviyeli takımla sahaya inecek.

13-14 transfer gelecek

Sözleşmesi süren yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic’le de yollarını ayırması beklenen Göztepe’de, Lourency ilk etap çalışmalarına çağrılmadı. Baku, Urla’daki antrenmanlara davet edilirken, Arslanagic kulüp arıyor. Teknik direktörlük görevi için Turgay Altay ile yarın anlaşması öngörülen Göztepe’nin en az 13-14 transfer yapması bekleniyor.