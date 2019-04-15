İşte gerçek Karius!

Liverpool’dan geldiği günden beri bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan, hocası Şenol Güneş tarafından dahi zaman zaman eleştirilen Karius, Başakşehir mücadelesinde gerçek performansını gösterdi. Özellikle ilk yarıda, 3 dakikada yaptığı 3 kurtarış maçın kaderini etkiledi. 22’de Visca, 23’te Attamah’a izin vermeyen Alman eldiven, 24’te de Elia’nın şutunu çıkardı. Kalesinde devleşen Karius, son anlarda ise yaşanan tehlikeyi biraz da şansının yardımıyla kalçasıyla engelledi.