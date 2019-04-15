İşte gerçek Karius!

2-1’lik Başakşehir galibiyetinde Atiba ile Burak Yılmaz attıkları gollerle ön plana çıktı ancak en arkada başka bir kahraman daha vardı: Loris Karius...

15 Nisan 2019, Pazartesi 06:35
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İşte gerçek Karius!

Liverpool’dan geldiği günden beri bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan, hocası Şenol Güneş tarafından dahi zaman zaman eleştirilen Karius, Başakşehir mücadelesinde gerçek performansını gösterdi. Özellikle ilk yarıda, 3 dakikada yaptığı 3 kurtarış maçın kaderini etkiledi. 22’de Visca, 23’te Attamah’a izin vermeyen Alman eldiven, 24’te de Elia’nın şutunu çıkardı. Kalesinde devleşen Karius, son anlarda ise yaşanan tehlikeyi biraz da şansının yardımıyla kalçasıyla engelledi.

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