İşte gerçek Galatasaray

Marcao’nun 11’e girmesiyle birlikte Galatasaray ideal kadroya dönüş yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, Boey dışında ideal kadrosuyla maça başladı. Genç sağ bekin sakatlığında savunmanın sağında Yedlin görev yaparken, stoper ikilisi, kağıt üzerinde düşünüldüğü gibi Marcao-Nelsson şeklinde oluştu. Sol bekte yine Aanholt vardı. Merkezde Taylan-Berkan ikilisini oynatan ve Lazio orta sahasına karşı sağlam kalmayı hedefleyen Terim, önlerinde Cicaldau’yu görevlendirdi. Sağ önde Morutan, solda Kerem, ileri uçta ise Halil vardı.

Önde pres ve baskı...

Sarı-Kırmızılı takımın genç ve dinamik 11’i, özellikle ilk yarıda rakibe müthiş baskı yaptı. Rakibi kolay kolay çıkartmayan Galatasaray, ikinci yarıda da tempoyu düşürmedi. İkinci devrede gol geldikten sonra sabırlı ve akıllı oynayan Cim Bom, üst üste oyuncu değişiklikleriyle kontrolü rakibine bırakmamış oldu. E Grubu’na zaferle başlayan Cim Bom, L.Moskova- Marsilya maçının berabere bitmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Morutan fark yarattı

Cim Bom'un uzun uğraş sonrasında renklerine bağladığı Morutan, sağ kanatta maça başladı. Trabzonspor mücadelesinde de ilk yarıda etkili bir hücum performansı gösteren genç yıldız, bu kez 85 dakika sahada kaldı. Özellikle ikinci yarıda diğer kanada gönderdiği ters toplarla Lazio savunmasına zor anlar yaşatan Morutan, golde pay sahibiydi. Rumen oyuncunun içeriye çevirdiği topu Lazio savunması uzaklaştırmak istedi, devamında ise kalecinin büyük hatasıyla top ağlara gitti. Morutan’ın ilk yarıda çektiği sert bir şut ise direkten geri geldi. Yarım voleyle kaleyi yoklayan Morutan, 85’te yerini Feghouli’ye bıraktı.