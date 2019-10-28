İşte gerçek Fenerbahçe

Fenerbahçe sezona 5-0’lık Gaziantep galibiyetiyle başladı. Sonrasında peş peşe gelen sakatlıklar, Sarı-Lacivertliler’in vites düşürmesine neden oldu. Öyle ki birçok maçta savunmada Zanka dışında gerçek pozisyonu defans olan oyuncu yoktu. Ersun Yanal, sağ bekte Ozan, stoperde Jailson, sol bekte Dirar’ı kullanmak zorunda kaldı. Sakatlık kâbusu daha sonra kanatları vurdu. Rodrigues ve Moses’ın yokluğunda Tolga Ciğerci ile Ozan Tufan bu bölgelere geçti.

Gövde gösterisi

Oynanan etkisiz futbol ve kötü sonuçlar nedeniyle Yanal, kadro tercihleri yüzünden eleştirildi. Ne zaman ki sakat yıldızlar geri döndü, başarılı teknik adam ilk kez Konyaspor karşısında ideal 11’ini kullanma fırsatını buldu. Sonuç muhteşem oldu. Ligin; takım oyununu en iyi oynayan, en güçlü savunma performanslarından birine sahip olan ve en çok koşan ekibi karşısında Fenerbahçe 5-1 kazanarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

Gümbür gümbür geliyor

Kanatlarda Rodrigues ve Moses coştu, Emre-Ozan- Gustavo orta sahası, ligin en fazla isabetli pas yapan takımlarından Konyaspor’a göz açtırmadı. Serdar Aziz şanssız bir şekilde kendi ağlarını havalandırsa da savunma da hatasız oynadı. İdeal kadrosuyla çıktığı ilk maçta muhteşem bir galibiyete imza atan Fenerbahçe, gümbür gümbür zirveye koşuyor.