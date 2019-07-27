Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla takımın Galli yıldızı Gareth Bale ile yollarını ayıracaklarını duyurmuştu. İspanya'da yayım yapan Marca gazetesinin 30 yaşındaki süperstarın geleceğiyle ilgili ortaya attığı iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Gazete, yıldız ismin Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'le yıllığı 22 milyon euro'dan üç senelik sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde Bale'in menajeri Jonathan Barnett'in son birkaç haftadır Çin kulübüyle temas hâlinde olduğu ve transfer için artık son detayların görüşülmekte olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler