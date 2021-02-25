Galatasaray'ın son kazandığı iki maç; Kasımpaşa ve Alanyaspor karşısında takımın en kilit isimlerinden biri de Etebo oldu. Stoke City'den kiralık gelen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk devresinde vasatı aşamamış ve formadan uzak kalmıştı. Ancak şu sıralarda Taylan'ı keserek orta sahadaki defansif yükü üstlenen Etebo'nnu yükselişindeki sır ise bir diğer transferde yatıyor. Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesi, takım içinde en çok Etebo'yu sevindirdi. İki Nijeryalı'nın ailesi hep birlikte vakit geçiriyor. Son olarak Uludağ'da birlikte kar tatili yapan iki futbolcunun deyim yerindeyse yediği içtiği ayrı gitmiyor. Böylece hem Onyekuru hem de Etebo'nun uyum sıkıntısı gibi bir sorunu da kalmamış oldu.

Satın alma opsiyonu Cim Bom'da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Etebo'nun form grafiğinden çok memnun. Öyle ki, oyuncusunun bu şekilde devam etmesi halinde, sezon sonunda bonservisinin alınmasını da isteyeceği belirtiliyor. Etebo'nun satın alma opsiyonu, 7.5 milyon Euro ile Sarı-Kırmızılı kulüpte. Terim'in yönetimle yaptığı son görüşmede Nijeryalı futbolcunun satın alma durumunu tartışmaya açtığı öğrenildi. Kulübün, ilk olarak 2.5 milyon Euro gibi bir bonservis teklifiyle İngilizler'in kapısını çalabileceği bildirildi.

Metin Karabaş



