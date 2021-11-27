Galatasaray , 2021-2022 Süper Lig Sezonu 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya hareket ederek yarınki müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruțan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.