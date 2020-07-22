Galatasaray’da önümüzdeki sezonun yapılanmasına başlandı. Önümüzdeki hafta yönetim ve teknik heyet toplantı yapacak. Ancak beklenen hedeflerin gerçekleşmemesi ve ciddi gelirlerden mahrum kalınması transfer planında belirleyici olacak. Bu durum da en çok teknik direktör Fatih Terim’i zorlayacak. Kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi yaş ortalamasını aşağı çekmek ve takımın yıllık maliyetini düşürmek. Bu tabloda değerini bulan yıldız oyuncularla yollar ayrılacak. Alınacak isimlerin başında ise tanıdık bir isim var; Trezeguet.

Onyekuru’nun yerine

Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesi ve Fransız ekibinin Nijeryalı oyuncuyu bir daha kiralamak istemediğini net bir şekilde açıklaması Aslan’ı Mısırlı yıldıza yöneltti. Bir dönem Kasımpaşa forması da giyen hücum oyuncusu, Cimbom adına olmazsa olmaz gibi. Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz sezon 25 yaşındaki isimle her konuda anlaşma sağlamış ancak Kasımpaşa’nın istediği yüksek bedel sebebiyle bu transfer gerçekleşmemiş, Trezeguet de Aston Villa’ya gitmişti. Eğer Aston Villa kümede kalamazsa sarı-kırmızılılar oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. (Türkiye Gazetesi)