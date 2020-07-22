İşte Galatasaray'ın Trezeguet için yapacağı teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Daha önce kapıdan dönen ve şu anda Aston Villa’da forma giyen hücum oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 10:09 Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray'ın Trezeguet için yapacağı teklif

Galatasaray’da önümüzdeki sezonun yapılanmasına başlandı. Önümüzdeki hafta yönetim ve teknik heyet toplantı yapacak. Ancak beklenen hedeflerin gerçekleşmemesi ve ciddi gelirlerden mahrum kalınması transfer planında belirleyici olacak. Bu durum da en çok teknik direktör Fatih Terim’i zorlayacak. Kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi yaş ortalamasını aşağı çekmek ve takımın yıllık maliyetini düşürmek. Bu tabloda değerini bulan yıldız oyuncularla yollar ayrılacak. Alınacak isimlerin başında ise tanıdık bir isim var; Trezeguet.

Onyekuru’nun yerine

Onyekuru’nun Monaco’ya dönmesi ve Fransız ekibinin Nijeryalı oyuncuyu bir daha kiralamak istemediğini net bir şekilde açıklaması Aslan’ı Mısırlı yıldıza yöneltti. Bir dönem Kasımpaşa forması da giyen hücum oyuncusu, Cimbom adına olmazsa olmaz gibi. Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz sezon 25 yaşındaki isimle her konuda anlaşma sağlamış ancak Kasımpaşa’nın istediği yüksek bedel sebebiyle bu transfer gerçekleşmemiş, Trezeguet de Aston Villa’ya gitmişti. Eğer Aston Villa kümede kalamazsa sarı-kırmızılılar oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. (Türkiye Gazetesi)

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