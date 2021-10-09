Yaz aylarında başlayan gençleştirme operasyonu, ara transfer döneminde hız kesmeden devam edecek. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yapılan son görüşmede, Ocak ayında gündeme alınacak adaylar şimdiden netleşmiş durumda. Listedeki 1 numaralı isim transfer gündemine hiç yabancı değil. Galatasaray, Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için tekrar düğmeye basıyor. Yaz döneminde rekabete dahil olan Beşiktaş bu kez devrede olmayacak. Fenerbahçe 'nin de bir orta saha ihtiyacının olmadığı biliniyor. Dolayısıyla Benfica'nın fiyat yükseltmesine yol açacak bir rekabet yok. Ayrıca 22 yaşındaki futbolcunun Portekiz'deki performansı da hayal kırıklığı yarattı.

Antalya'da parmak ısırttı

Gedson, geride kalan 9 haftada sadece 3 maçta toplam 47 dakika şans bulabildi. Kulübün taraftarları da Gedson Fernandes'in oyunundan memnun değil. Bunlar, transferde Galatasaray'ın elini güçlendirecek detaylar olarak öne çıkıyor. Listedeki tek genç Gedson değil. Boey'nin arkasında yerli bir sağ bek arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor formasıyla çok iyi bir sezon çıkaran 21 yaşındaki Bünyamin Balcı'yı da gözüne kestirdi

İsmail'in sakatlık sorunu

Antalya altyapısından yetişen ve bu sezon 8 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan 1.80 boyundaki sağ bek, Türk futbolunun gelecekteki önemli oyuncu adayları arasına girmiş durumda. Ancak bu transfer, Galatasaray açısından hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Bünyamin'in alternatifi, yaz döneminde de uzun süre gündemde kalan İsmail Çokçalış. Ancak 21 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemedi. Bu nedenle geri dönüş süreci ve form grafiği takip edilecek.

Hâlâ Terim'in 1 numarası

Yerli kaleci ısrarı da süren Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde kadrosuna katamadığı İrfan Can Eğribayat'ı izlemeye devam ediyor. Transfer süreci sebebiyle form grafiğinde düşüş olan ve hatalı goller yiyen 23 yaşındaki kaleci, her şeye rağmen Fatih hocanın 1 numaralı kaleci adayı konumunda. Eğer Göztepe ile bonservis konusunda bu kez mutabakat sağlanabilirse, İrfan da Muslera'nın alternatifi olarak Galatasaray kadrosuna katılabilir.