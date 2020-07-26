Ve şimdiden Galatasaray’ı en çok zorlayan transfer girişimleri... Birinci sırada Aston Villa’nın yıldızı Trezeguet var. Mısırlı futbolcunun kaderi bugün belli olacak. Geçen hafta attığı golle takımını ipten alan 25 yaşındaki futbolcu, Villa’yı ligde tutmayı başarırsa transferi mümkün görünmüyor. Ancak Villa bugün alt lige düşerse, Sarı-Kırmızılılar Trezeguet’yi 1 yıllığına kiralayabilir. Forvette ise Schalke’nin 20 yaşındaki Türk yeteneği Ahmed Kutucu, yönetimi bir hayli terletiyor. Bonservis konusundaki girişimler yetersiz kalınca, kiralama formülü devreye sokuldu.

Genç golcünün satın alma opsiyonu olmadan kiralanması konusunda ciddi temaslar var. Fener’le kapışıyorlar Savunmada Luyindama’nın yerine düşünülen Kaan Ayhan konusunda ise Fenerbahçe ile kıran kırana bir kapışma söz konusu. Fortuna Düsseldorf ligden düşünce ayrılık kararı alan Milli futbolcu, Galatasaray’ın teklifine gayet olumlu yaklaştı. Ancak bonservis konusunda iki kulübün de girişimlerinin olması, piyasayı giderek yükseltiyor. Alman kulübünün kapıyı 6-7 milyon Euro’dan açtığı, çok sayıda talibinin devreye girmesi sebebiyle de geri adım atmadığı, gelen haberler arasında. Buna karşın Kaan, Terim’in transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor.