Süper Lig'de üç maçlık kazanamama serisinin ardından önce B.B.Erzurumspor'u

2-1, geçtiğimiz hafta da Ankaragücü'nü tek golle geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi planını hazırladı. Kadroya alabileceği oyuncuların netleşmesi sonrası Terim, forvet hattında beklendiği gibi Ryan Babel'e görev verecek. Babel'in arkasında Emre Kılınç, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli sahne alacak. Savunmanın önünde Etebo ile Taylan oynayacak. Eksikler nedeniyle sol bekte durumu düzelen Emre Taşdemir'in, stoperde Marcao'nun yerine Luyindama'nın yanında Ryan Donk'un forma giyeceği bildirildi. Sağ bekte de Omar olacak. Önceki akşam Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı sahasında 2-0 yenen Sivasspor'un moralli olmasının yanında yorgun olacağını da düşünen Terim, hafta içindeki çalışmalarında özellikle rakibe baskı yapmak üzerinde durdu.

'Kopuk oynamaktan vazgeçmeliyiz'

Tecrübeli hocanın oyuncularına, "Zor bir maç olacağı kesin. Topun kontrolü mümkün oldukça bizde kalsın ve önde oynayalım. Rakip sahada baskı istiyorum. Forvetten başlayarak, onların geriden oyun kurmasına izin vermeyelim. Bir bütün içinde oynamamız şart. Kopuk oynamaktan vazgeçmeliyiz. Herkes, birbirine saha içerisinde yardımcı olmalı ve açıkları kapatmalı. Ataklarda ileride çoğalmalı, savunmada da geriye dönerek takım savunmasını açık bırakmadan yapmalıyız. Böyle oynarsak kazanır ve Milli araya da moralli gireriz" dediği öğrenildi.

Arda ve Akbaba joker olacak

Cim Bom'da Fatih Terim, Sivasspor karşılaşmasının gidişatına göre de hamle oyuncularını belirlemiş durumda... Buna göre Terim'in, yedek kulübesindeki jokerleri Arda Turan ile Emre Akbaba olacak. Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Arda ile sakatlığını yeni yeni atlatan Emre'nin, gidişata göre ikinci yarıda oyuna girerek, takımları adına fark yaratmaları bekleniyor. Formsuz Diagne'nin ise mecbur kalınmadığı sürece sahaya girmesi zor gözüküyor.

Sivas'a karşı muhtemel 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel

Metin Karabaş



