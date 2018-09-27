Galatasaray'da ince plan... UEFA'dan men cezası almayan Cim bom FFP yaptırımları gereği transferde eksiye düşmemek için kolları sıvadı. Yazın sınırı aşmamak için forvet takviyesi yapamayan Sarı- Kırmızılılar ilk olarak devre arasında Belhanda'yı satmaya çalışacak. Ocak ayında Belhanda'dan gelecek para ile forvet transferini finanse etmeyi düşünen Galatasaray Yönetimi'nin asıl hedefi ise Rodrigues'i iyi bir rakama satmak.

TEKLİF BEKLENECEK

Ücretinde 550 bin Euro iyileştirme yapılan Rodrigues'in performansını koruması halinde sezon sonunda 10 milyon Euro üzerinde teklifler getireceği tahmin ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda transfer bütçesini Rodrigues'ten gelecek olan paraya göre belirleyecek.

Kaynak: Takvim