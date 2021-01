Galatasaray'da transfer gündeminin 1 numaralı ismi İrfan Can Kahveci... Teknik direktör Fatih Terim'in sistemindeki en kilit parça gözüyle baktığı 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar'ın Başakşehir'le pazarlık süreci devam ediyor. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan ve kulübüne birkaç takas teklifi götüren Galatasaray Yönetimi, son durumu Florya'da değerlendirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, tesislerde bir araya gelerek transfer çalışmalarında gelinen son durumu masaya yatırdı. Toplantı sonrası, İrfan Can'ın transferi için tüm şartların bir kez daha zorlanmasına karar verildi.

2 milyon Euro yetmedi

Takas artı para formülünde ilk olarak Diagne'yi gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, yanında Luyindama, Emre Akbaba, Ömer Bayram gibi isimleri de Başakşehir'e önerdi. Oyuncunun Avrupa'daki piyasasını göz önünde bulunduran Başakşehir cephesi ise takasın yanında mutlaka para da almak istiyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul görmedi.

Gümüşdağ ile bitirecek

Galatasaray Yönetimi, kesenin ağzını daha da açmaya hazır. Ancak bunun için oyuncu satışı yapılması gerekiyor. Ryan Babel ve Belhanda gibi yıldızların devre arasında iyi bir rakama satılması halinde, buradan gelecek paranın da İrfan Can'ın bonservisine eklenmesi düşünülüyor. Albayrak'ın önümüzdeki birkaç gün içerisinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek bu transfere nokta koymayı planladığı da gelen haberler arasında.

Mini yorum

Müthiş bir transfer olur

Çok zor, ama gerçekleşirse müthiş bir transfer olur. Şu an Galatasaray'da adam geçen, şut atan, frikik kullanan, dikine oynayan biri var mı? Tabii ki yok. Sadece küçük üçgenler, kısa paslarla sağa sola atılan toplarla oynayan bir takım. Ekstrası olan klas bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu özellikleri üzerinde toplayan bir oyuncu İrfan Can. Oyun olarak da takım olarak da seviye yükseltir. Bugün top ayağına geldiğinde taraftarı heyecanlandıracak futbolcu sayısı Galatasaray'da bir veya ikiyi geçmiyor. O nedenle yönetim başarırsa İrfan Can transferi Galatasaray'a ilaç olur. Ancak söylenen teklifler doğruysa bu iş zor. Luyindama - Diagne veya gençlerin takasıyla kimse size İrfan Can'ı vermez. Üstelik bu oyuncu Avrupa kulüplerinin radarında. Transfer ciddi iştir ve kararlılık gerektirir.

Tunç Kayacı