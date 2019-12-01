Sarı-kırmızılı takım zorlu müsabakada riskli oyundan uzak duracak ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak. Karadeniz ekibinin işine yarayacağı düşüncesiyle temponun yükselmesini istemeyen Teknik Direktör Fatih Terim oyunun liderliğini Feghouli’ye verecek

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’e yenilen, hafta arası ise Brugge ile berabere kalan Galatasaray’ın kritik Trabzonspor deplasmanındaki zafer formülü belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılılar riskli oyundan uzak duracak ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak.

Bu nedenle galibiyet stratejisi olarak oyunda temponun yükselmesine izin verilmeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada temponun yükselmesi durumunda bunun ev sahibinin işine yarayacağını düşünüyor. Bunda takımın ağır kalması ve son dönemdeki yorgunluğun belirleyici olduğu belirtiliyor.

Belhanda kulübede

Galatasaray’da hücum organizasyonlarında lider isim Sofiane Feghouli olacak. Terim, Cezayirli futbolcudan sorumluluk almasını ve atakları ilerde yönlendiren isim olmasını istedi. Takım halinde ilk dakikadan itibaren konsantre olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, “Sizden son dönemdeki mücadeleci futbolu bekliyorum” dedi.

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim’in Belhanda’yı kulübeye çekmesi bekleniyor. Bu durumda Seri veya Nzonzi’den biri orta alanda forma giyecek. Nzonzi ile maça başlanırsa Lemina’nın pozisyonu forvet arkasına kaydırılacak. (Skorer)