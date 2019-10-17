Transfer sürecinde 1 aya yakın ailesi ile otelde kalan ve tam randımanlı antrenmanlar yapmayan Kolombiyalı futbolcunun idman eksikliği olmasına karşın biraz da manevi baskı sonucu oynatıldığı öğrenildi.

10 gündür takımla çalışamıyordu

Hazır olmadan oynaması nedeniyle Falcao’nun aşil tendonunda ağrılar oluşurken, milli maç arası G.Saray’ın adeta hızır gibi imdadına yetişti. Tecrübeli oyuncu, bu arada hem tedavi gördü hem de özel programa tabii tutuldu. Florya’da 10 gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Kolombiyalı yıldızın tedavisi tamamlanırken bugün tüm ekiple beraber çalışmaya başlayacak.

Son karar Fatih Terim'in

Falcao’nun daha güçlü ve formda bir şekilde dönecek olmasında teknik direktör Fatih Terim ve sağlık kurulunun uyguladığı program etkili oldu. Yine de Falcao’nun Sivasspor maçın da oynayıp oynamayacağına Terim karar verecek. Tecrübeli teknik adam kararını yarın, yani maç günü açıklayacak. Bununla beraber Falcao, R.Madrid maçında ise kesin olarak sahada yer alacak.

Kaynak: Hürriyet