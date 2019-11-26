Galatasaray’da sakatlık, ceza ve adı UEFA listesinde olmayan oyuncular çıktığında, Brugge maçı öncesi A takımdan işte şu isimler elde kalıyor: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem, Selçuk, Emre Mor ve yedek kaleci Okan.