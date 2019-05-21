Sezonun final maçında Başakşehir’e karşı 45 dakika bittiğinde soyunma odasına 1-0 geride giren ve büyük bir şok içinde olan Galatasaray takımı, içeride kendine geldi ve ikinci yarıda maçı kopardı. İlk yarı sona erdiğinde Galatasaray tribünlerinin tezahüratlarına dahi duyarsız kalıp üzgün şekilde içeri giren futbolcuları, Fatih Terim’in yaptığı 5 dakikalık konuşma ayağa kaldırdı. Bajic’in attığı golle 1-0 geride olan Galatasaraylı oyuncuların suratlarındaki ifadeyi gören Fatih Terim, soyunma odasında hemen ipleri eline aldı.

SAVAŞIN, ŞAMPİYON OLUN

Tecrübeli teknik adam, 1-0’lık skor nedeniyle adeta yıkılan futbolcularına soyunma odasına girer girmez şöyle seslendi: “Bütün sezon bunun için oynadık. 1 yıl boyunca şampiyon olmak için emek harcadık. Şimdi o şampiyonluğa, kupaya 45 dakika uzaktasınız. Tüm

emekleriniz boşa mı gitsin? Bu skorla tüm sezonun emeği boşa gidecek. Tarih her zaman şampiyonları hatırlar. Bu tarihe geçmek istiyorsanız savaşacaksınız, kazanacaksınız ve geriden gelip bu maçı alıp şampiyon olacaksınız. Ben size inanıyorum. Bu takım taraftar inanıyor.”

ZAFERİ KAZANIP GELİN

“Tribünde 50 bin kişi var. Biz ne maçları çevirdik…Taraftarımız önünde bu maçı mı çeviremeyeceğiz? İnanın, silkinin ve bu maçı kazanıp gelin. Buraya, soyunma odasına şampiyon olarak dönün.” Terim ardından, takıma taktiksel anlamda birkaç dokunuş yaptı. Ve Galatasaraylı futbolcular, ikinci 45 dakikanın başlaması ile birlikte oyunu rakip Medipol Başakşehir’in sahasına yıkıp, iptal edilen 2 golle birlikte ağlarını tam 4 kez havalandırdı.

Kaynak: Hürriyet