Ligin ilk yarısını Sivas galibiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da sıra transfere geldi. Forvet transferi için yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar çifte bomba patlatacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği Alan Carvalho ile büyük oranda anlaşan yönetim, bir aksilik çıkmazsa transferi kısa sürede bitirecek.

ERKEN BİTİRMEK İSTİYORLAR

Yöneticiler sözleşme bitiş tarihi olan 19 Ocak'tan önce işi bitirmek için çalışmalar yapıyor. Resmi imzaların çok kısa bir sürede atılması bekleniyor.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Eğer transfer resmiyet kazanırsa Alan Carvalho için bonservis ödenmeyecek... Yönetimin alternatif forvet olarak düşündüğü Yevhen Seleznyov ile de anlaşma tamam.

TAPUSUNU ALIP ÖYLE GELECEK!

Ukraynalı golcü, Akhisar'dan tapusunu alarak imzayı atacak. Sarı-Kırmızılı yönetim iki forvet transferi için bonservis ödemeyecek.

Kaynak: Takvim