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İşte France Football'un seçtiği "Dünyanın en iyi kadrosu"

Ünlü futbol yayın organı France Football, dünya genelinden 140 gazetecinin oylarıyla tüm zamanların en iyi üç ilk 11 kadrosunu seçti!

14 Aralık 2020, Pazartesi 22:54 Son Güncelleme:
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İşte France Football'un seçtiği 'Dünyanın en iyi kadrosu'

Rüya Takım kadrosu denilen3 kadronun birinci ilk 11'inde kaleyi Sovyetler Birliği'nin ünlü kalecisi Lev Yaşin alırken, forvet hattı ise Messi, Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı forvet Ronaldo Nazario'dan oluştu. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Maradona da ilk 11'de ve orta sahada sağ kanatta yer alırken Alman efsane Lothar Mattheus, dünyanın en iyilerinden görülen Pele ve İspanyolların en teknik oyuncularından sayılan Xavi de onun yanında orta sahaya seçildiler. Savunma hattı da adeta bir duvarı andırdı. 3'lü defans hattında sağ tarafta Cafu, göbekte Alman efsane Beckenbauer ve solunda İtalya'nın ünlü savunmacısı Paolo Maldini yer aldı. 

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