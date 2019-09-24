Beşiktaş'ta taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline gelen Fikret Orman görevinden istifa etti. Özellikle sezon başı oluşturulan kadro nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Orman, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından son Başakşehir maçında büyük tepki görmüştü.

Aleyhte tezahüratlar

'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve “Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun” şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi.

Forvet transferi yapılmadı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.

Orhan Ak konusu çok tartışıldı

Fikret Orman, taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak'a da sahip çıkmış, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. (Hürriyet)