2018-2019 sezonuna tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe'de önündeki zor fikstürü de bakıldığında tehlike çanları çalmaya başladı.

22 hafta sonunda 24 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe artık ciddi ciddi ligde kalma hesapları yapmaya başladı... Süper Lig'de son 10 sezon mercek altına alındığında, ortalama kümede kalma puanının 36.7 olduğu görülüyor. Şu anda 24 puanı olan Fenerbahçe'nin bu hesaba göre hedefe ulaşması için 13 puan daha alması bekleniyor. Ancak zorlu fikstür herkeste endişe yaratıyor. (Takvim)

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