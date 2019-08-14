İşte Fenerbahçe'nin Zajc planı! 8 milyon euro

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında kadroya dahil edilen Sloven futbolcu Miha Zajc için plan belli...

14 Ağustos 2019, Çarşamba 11:08
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İşte Fenerbahçe'nin Zajc planı! 8 milyon euro

Fenerbahçe'de hazırlık kampında değerlendirilmeyen Miha Zajc konusunda gelişme var.

Oyuncu satmadan şu anda transfer yapması zor gözüken sarı-lacivertli kulüpte, Zajc için planlar belirlendi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Sloven futbolcunun şu an satılması gündeme geldi. Sportif direktör Damien Comolli bu konuda çalışmalar yürütüyor. İtalyan ve Rus kulüpleriyle temaslar başlarken, Zajc'ın kısa zaman içinde elden çıkarılması amaçlanıyor.

En az 8 milyon euroluk bir gelir bekleyen Fenerbahçe’nin bu satışın ardından gerekli hamleleri daha hızlı ve kolay yapması ön görülüyor. Sezon başı kampında da fazla süre alamayan ve genelde Max Kruse’nin yedeği olarak değerlendirildi.

Kaynak: Skorer

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