Fenerbahçe 2020/2021 sezonu başı itibariyle Erol Bulut'u resmen teknik direktörlük görevine getirdi. Başarılı teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandı.

Taraftarın beklentisi neden büyük?

Erol Bulut'tan beklentisi büyük olan kitle aslında sadece Sarı Lacivertli taraftarlar değil. Medya ve futbol kamuoyu da uzun süredir Bulut'un teknik direktörlük performansını beğeniyor ve Fenerbahçe'de ayrı bir yola girdiğine inanıyor. Hatta eski başkanlardan Ali Şen, Erol Bulut için "O Fenerbahçe'nin Alex Ferguson'un olacaktır" dedi. Bulut'un Yeni Malatyaspor'un ardından Alanyaspor'da da iyi bir performans göstermesi bu anlamda onu hayalinin takımının başına geçirdi diyebiliriz.

Tayfun Korkut'la beraber gelmişlerdi

Fenerbahçe'ye 1995/1996 sezonunun başında doğrudğu ALmanya'nın Eintracht Frankfurt takımından transfer olan Erol Bulut, bir başka Almanya doğumlu olan Tayfun Korkut'la beraber Kadıköy'ün yolunu tutmuştu. İki Fenerbahçe'nin 7 senelik şampiyonluk hasretine son verdiği kadroda yer almış ve takıma verdikleri katkıyla ilk sezonlarında şampiyonluk yaşamışlardı. Hem Tayfun Korkut hem Erol Bulut uzaktan şutları, kanattan yaptıkları ortalar ile Sarı Lacivertliler'in şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuşlardı.

Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe...

Tabii ki o dönem Fenerbahçe'sinde Uche-Högh, Oğuz-Aykut ikililerinin yanında kalede Rüştü Reçber ve teknik direktörlük koltuğunda ise dünyaca ünlü teknik adam Carlos Alberto Parreira'noın olmasının da Erol Bulut'un performansıyla doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz.

Trabzonspor maçı...

Ancak Erol Bulut'u bu isimler gibi unutulmaz kılan bir maç da var. 1995/1996 sezonunun sonlarında Trabzonspor deplasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bu maçtan Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ın attığı gollerle 2-1 galip ayrılmıştı. Aykut Kocaman'ın golünde Erol'un sol kanattan yaptığı harika orta onu kulübün unutulmazları arasına yazdırmıştı.

Tekrar Almanya, sonra Anadolu ve Yunanistan...

O şampiyonluktan sonra 3 sene daha Fenerbahçe'de kalan Erol Bulut, daha sonra yeniden yet,ştiği kulüp olan Eintracht Frankfurt'a döndü. Burada yarım sezon kaldıktan sonra Trabzonspor'a kiralandı. Sırasıyla Bursaspor ve Adanaspor gibi kulüplerde forma giyen Bulut, daha sonra Yunanistan macerası yaşadı. Panionios, Olimpiakos, Olymp. Volou, OFI Girit, PAE Veria gibi takımların formasını giyen başarılı oyuncu araya bir de Ukrayna takımı Metalurg Dontesk sığdırdı!

Teknik direktörlükte kendini kanıtladı

Kartalspor, Y. Malatyaspor, Elazığspor derken Abdullah Avcı'nın önce Büyükşehir Belediyespor sonra da Başakşehir'de yardımcılığını yapan Erol Bulut, sessiz sedası tecrübe kazandı.

Modern bir teknik adam profili...

Daha sonra kendi yolunda gitme kararını alan Bulut, Yeni Malatyaspor mecaresına başladı ve bir anda herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Burada oynattığı pozitif futbol skorlara da yansıyınca Erol Bulut ismi her geçen gün Türkiye'de daha çok konuşulur oldu.

Malatyaspor'dan sorna Alanyaspor'a giden Erol Bulut burada da aynı yoldan devam etti. Skorlar iyi, oyun güzel, maç sonu açıklamaları hakemden şikayet etmek yerine futbol odaklıydı. Bulut adeta herkesin alkışladığı, taraflı tarafsız birçok futbol 'ulemasının' övdüğü modern bir futbol adamı haline geldi.

25 yıl sonra geri döndü!

Tüm bu gelişmeler sonucunda Fenerbahçe'nin içine düştüğü derin kriz, onun çocukluk hayalinin gerçekleşmesi için bir fırsat sundu. O da bu fırsatı değerlendirdi ve bugün Fenerbahçe Kulübü'nden içeri 25 yıl sonra ikinci kez bu kez teknik direktör olarak giriyor.