Fenerbahçe'de stoper transferinde ibre Juan Jesus'tan Simon Falette'ye döndü. Gineli stoper için Eintracht Frankfurt ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin transfer planlarını değiştiren etken ise Roma'nın Jesus için hâlâ geri dönüş yapmaması oldu. Bunun yanında Falette'nin maliyetinin Jesus'a göre daha uygun olması da sarı-lacivertlilerin tercihini kolaylaştırdı.

YARIM SEZON MALİYETİ 300 BİN EURO

2017'DE Fransa'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi. Ancak Falette'nin bu sezon ligde sadece tek bir maçta forma giymesi teknik heyetin bu transfere soğuk bakmasına neden oldu. Eğer teknik direktör Ersun Yanal da onaylarsa Gineli stoperin transferi gerçekleşecek. (Sabah)